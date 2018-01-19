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AYM'nin Alpay ve Altan hakkındaki gerekçeli kararı Resmi Gazete'de

AA |  19 Ocak 2018 Cuma - 8:58 | Son Güncelleme : 19 01 2018 - 8:58

Anayasa Mahkemesinin, FETÖ'den tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkı ile "ifade ve basın özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine ilişkin gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Anayasa Mahkemesinin (AYM), FETÖ'den tutuklu gazeteciler  Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurusunda verdiği hak ihlali  kararlarının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi, Alpay ve Altan'ın tutuklamanın hukuki olmaması  gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvurulara yönelik "kişi hürriyeti ve  güvenliği" hakkı ile "ifade ve basın özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar  vermişti.

Gerekçeli kararı aynı gün Yüksek Mahkemenin internet sitesinde  yayınlanmıştı. Karar, bugün Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Söz konusu ihlal kararları oy çokluğuyla alınırken, Mehmet Altan  hakkındaki kararın bir örneğinin, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için  İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine, Alpay hakkındaki kararın bir örneğinin ise  ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine  gönderilmesine hükmedilmişti.

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