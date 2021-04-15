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AYM, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi iade etti

AA |  15 Nisan 2021 Perşembe - 17:17 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 17:20

Anayasa Mahkemesi (AYM), eksiklik tespit ettiği Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.


Alınan bilgiye göre, AYM Genel Kurulunca 31 Mart'ta eksiklik tespit  edildiği gerekçesiyle iade edilmesine karar verilen iddianame, bugün Yargıtay  Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
 
İddianameyle birlikte, iadeye ilişkin kararın gerekçesi de  başsavcılığa iletildi.
 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin belirlediği  eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi tekrar Yüksek Mahkemeye gönderebilecek.
 
İddianamenin Yüksek Mahkeme'ye ulaşmasının ardından yeniden raportör  görevlendirilecek ve AYM Genel Kurulu belirlenecek bir günde ilk incelemeyi  yapacak.
 
  
 

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