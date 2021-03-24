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AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemeyi 31 Mart'ta yapacak

AA |  24 Mart 2021 Çarşamba - 17:37 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 17:39

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulunun, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemesi 31 Mart 2021'de gerçekleştirilecek.


Yüksek Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan gündeme göre, Genel  Kurulun davaya ilişkin ilk incelemesi 31 Mart'ta olacak ve AYM heyeti, ilk  incelemeyle iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.
 
Kabul edilmesi halinde iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek.  HDP'nin Yüksek Mahkemenin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor.  Ancak parti bu sürenin uzatılması için başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini  AYM karara bağlayacak.
 
Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay  Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak.
 
 Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince  belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP  yetkilileri de sözlü savunma yapacak.
 
 Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak  raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek  savunma verebilecek.
 
Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan  toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek  kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.
 
15 üyenin 10'unun oyçokluğuyla karar verilebilecek
 
HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi  heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü  partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet  yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan  üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.
 
Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay  Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi  Gazete'de yayımlanacak.
 
Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve  eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu  kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından  başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve  deneticisi olamayacak.
 
  
 

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HDP anayasa mahkemesi AYM kapatma
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