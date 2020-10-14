AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımı açıklaması!

Anayasa Mahkemesi (AYM), "Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz" açıklamasında bulundu.

