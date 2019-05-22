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AYM'den Osman Kavala kararı

22 Mayıs 2019 Çarşamba - 13:11 | Son Güncelleme : 22 05 2019 - 13:28

Anayasa Mahkemesi 1 Kasım 2017'den bu yana tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu oy çokluğuyla reddetti.


Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Gezi Parkı odaklı  olaylara ilişkin soruşturmada tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı  Mehmet Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda hak ihlali görmedi.  Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasları ile 15  Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı  Osman Kavala, Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve organizatörü olduğu  gerekçesiyle "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Türkiye  Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından 1 Kasım  2017'te tutuklandı.
 
Kavala'nın avukatları, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması,  soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin  hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve  güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddialarıyla ilgili Anayasa Mahkemesine  bireysel başvuruda bulundu.
Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel  Kurulu, hak ihlali görmedi. Genel Kurul'un kararı 5'e karşı 10 üyenin oy  çokluğuyla aldığı öğrenildi.
 

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