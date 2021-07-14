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AYM'den infaz yasasının iptali istemine ret

AA |  14 Temmuz 2021 Çarşamba - 18:16 | Son Güncelleme : 14 07 2021 - 18:16

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan ve 15 Nisan 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni infaz yasasının tümünün ya da 14 maddesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu reddetti.


Genel Kurul, CHP'nin, kamuoyunda infaz yasası olarak bilinen 7242  sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un tümünün ya da 14 maddesinin iptali istemiyle  yaptığı başvuruyu gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.
 
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruyu reddetti.
 
7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14 Nisan 2020'de TBMM'de kabul  edilerek yasalaşmıştı. Bu kanun uyarınca yaklaşık 90 bin kişinin cezaevlerinden  tahliye edilmesi sağlanmıştı.
 
İlk olarak yeni infaz yasasının "şekil yönünden" iptali ve  yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuran CHP, yasanın  bazı maddelerinin "af" sonucu doğurduğunu savunmuş, "TBMM'de Anayasa'nın  öngördüğü 5'te 3 çoğunluğa ilişkin usul şartı yerine getirilmediği için  düzenlemenin şekil yönünden iptali"ni talep etmişti.
 
CHP'nin bu başvurusu 17 Temmuz 2020'de Yüksek Mahkeme tarafından 7  üyenin karşı oyuna karşı 9 üyenin oy çokluğuyla reddedilmişti.
 
Ayrıca CHP, ikinci başvurusunda da kanunun tümünün ya da 14 maddesinin  iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.
 

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