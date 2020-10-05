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AYM'den flaş tazminat kararı! 13 yıl 5 ay...

AA |  05 Ekim 2020 Pazartesi - 11:11 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 11:18

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2005'te açılan idari davanın 13 yıl 5 ayda sonuçlandırılmasını "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlali olarak değerlendirdi ve başvurucuya 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.


Bir kişi, 2005'in nisan ayında açtığı idari davanın 13 Eylül 2018'de tamamlanmasının ardından uzun süren  yargılama nedeniyle "adil yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğini ileri sürerek  Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.
 
Davanın 13 yıl 5 ayda tamamlanmasıyla Anayasa'nın 36. maddesinde  güvence altına alınan "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğine  hükmeden Yüksek Mahkeme, ihlal tespitiyle giderilemeyecek manevi zarar  karşılığında başvurucuya 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
 
Gerekçeden
 
Gerekçede, medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklara ilişkin  idari yargılamanın süresi tespit edilirken, sürenin başlangıç tarihi olarak  davanın ikame edildiği tarihin, sürenin sona erdiği tarih olarak çoğu zaman icra  aşamasını da kapsayacak şekilde yargılamanın sona erdiği tarihin, yargılaması  süren davalar yönünden ise Anayasa Mahkemesinin "makul sürede yargılanma  hakkı"nın ihlal edildiğine ilişkin şikayetle ilgili kararını verdiği tarihin esas  alındığı belirtildi.
 
Medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklara ilişkin yargılama  süresinin makul olup olmadığı değerlendirilirken, "yargılamanın karmaşıklığı ve  kaç dereceli olduğunun, ilgili makamların yargılama sürecindeki tutumunun,  başvurucunun yargılamanın süratle sonuçlandırılmasındaki menfaatinin niteliği"  gibi hususların dikkate alındığı vurgulanan gerekçede, "Anayasa Mahkemesinin  benzer başvurularda verdiği kararlar dikkate alındığında 13 yıl 5 ay süren  yargılamaya ilişkin sürenin makul olmadığı sonucuna varmak gerekir."  değerlendirmesinde bulunuldu.

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