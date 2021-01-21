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AYM'den Enis Berberoğlu kararı!

AA |  21 Ocak 2021 Perşembe - 12:23 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 12:46

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, hakkındaki ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini ileri süren eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda, yeniden ihlal kararı verdi. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için karar örneğinin, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedildi.


 
Anayasa Mahkemesince hakkında daha önce ihlal kararı verilen Enis  Berberoğlu'nun avukatları, ihlal kararının yerel mahkemelerce yerine  getirilmemesi nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu.
 
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında  Berberoğlu'nun ikinci başvurusunu ele aldı.
  
Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, ihlal kararının gereğinin yerine  getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi  hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini ileri süren Enis Berberoğlu'nun  bireysel başvurusunda, yeniden ihlal kararı verdi.
 
Berberoğlu'nun, Anayasanın 67. maddesinde güvence altına alınan  "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile Anayasanın 19. maddesinde  düzenlenen "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar  verildiği belirtildi.
 
Kararın oy birliğiyle alındığı, daha sonra yazılacak gerekçede,  Anayasa Mahkemesinin ihlal kararlarının bağlayıcı olduğu vurgusunun güçlü şekilde  yapılacağı öğrenildi.
 
 Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ihlalin sonuçlarının ortadan  kaldırılması için karar örneğinin, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine  gönderilmesine hükmetti.
 
Ne olmuştu?
 
Anayasa Mahkemesi, 17 Eylül 2020'de verdiği kararla, Berberoğlu'nun,  seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği  hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine karar verdi.
 
İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama  yapılmak üzere kararın İstanbul 14. Ağır Ceza  Mahkemesine gönderilmesine  hükmedildi.
 
Ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararını  uygulamayarak, Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına karar verdi.
 
Bu karara karşı üst mahkemeye itirazda bulunuldu. İstanbul 15. Ağır  Ceza Mahkemesi, ihlalin giderilmesine ilişkin görevin İstanbul Bölge Adliye  Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde olduğu gerekçesiyle itiraz hakkında "karar  verilmesine yer olmadığına" hükmetti.
 
Yaşanan sürecin ardından Berberoğlu'nun avukatları, Anayasa  Mahkemesine ikinci kez bireysel başvuruda bulunarak, ihlal kararının gereğinin  yerine getirilmeyerek seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi  hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştü.
 
Yargılama süreci
 
Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet  Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla İstanbul 14. Ağır  Ceza Mahkemesinde yargılandı. Mahkeme Berberoğlu'nu, "devletin güvenliği veya iç  veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken  bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl  hapis cezasına çarptırdı ve tutukladı.
 
Dava dosyası, itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza  Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını esastan bozarak dosyayı  İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise  İstinaf Mahkemesinin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade  etti.
 
 İstinaf, "casusluk" değil, "gizli bilgileri açıklamak" suçu dedi
 
Dosyayı yeniden ele alan İstinaf Mahkemesi, bu kez Enis Berberoğlu'na  "casusluk" suçundan değil, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları  bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak"  suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına hükmetti.
 
Bu kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı temyiz  etti. Savcılık, Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan cezalandırılması talepli  temyiz dilekçesini Yargıtaya gönderdi. Dilekçede, Berberoğlu'nun, "devletin  güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli  kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama"  suçundan cezalandırılması talep edildi.
 
Temyiz süreci devam ederken yeniden milletvekili seçildi
 
Enis Berberoğlu, dosyanın temyiz incelemesi devam ederken, 24 Haziran  2018 seçimlerinde aday oldu ve tekrar milletvekili seçildi.
 
Berberoğlu'nun avukatları, tekrar milletvekili seçilmesi nedeniyle  yargılamanın durdurulmasına ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.
 
Ancak dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 19  Temmuz 2018'de bu talebi reddetti, tekrar seçilen Enis Berberoğlu'nun yasama  dokunulmazlığından yararlanamayacağına ve yargılamaya devam edilmesi gerektiğine  karar verdi. Buna yapılan itiraz da 17. Ceza Dairesince 10 Eylül 2018'de  reddedildi.
 
Yargıtay 20 Eylül 2018'de onamıştı
 
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Berberoğlu'na, "gizli kalması gereken  bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını 20 Eylül 2018'de  onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve  salıverilmesine karar verdi. Bu karar üzerine Berberoğlu, aynı gün cezaevinden  tahliye edildi.
 
4 Haziran 2020'de TBMM'de okundu
 
CHP'li Berberoğlu hakkında verilen ve Yargıtay tarafından onanarak  kesinleşen cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda 4  Haziran 2020'de okundu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin  ardından Berberoğlu'nun milletvekilliği düştü.
 
Berberoğlu, milletvekilliğinin düşürülmesinin ertesi günü yeniden  cezaevine gönderildi. Enis Berberoğlu, Kovid-19 önlemleri kapsamında izinli  olarak aynı gün cezaevinden çıkarıldı.

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AYM Enis Berberoğlu karar
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