02 Mart 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.528 0.01 EURO 8,8390 0.56
USD 7,3590 0.86 ALTIN 406,320 0.52
CANLI BORSA
TÜMÜ

AYM'den 3 parti hakkında suç duyurusu

AA |  02 Mart 2021 Salı - 12:18 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 12:26

Yüksek Mahkeme, bilgileri istenen sürede veya düzenli şekilde Anayasa Mahkemesine vermeyen Anavatan Partisi, Liberal Demokrat Parti ile Türk Birliği Partisinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.


Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin çeşitli  yıllara ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 
 
Buna göre, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin 2016 ve 2017, Müdafaa-i  Hukuk Hareketi Partisinin 2016, Yüce Diriliş Partisinin 2016 ve 2017, Anavatan  Partisinin 2016, 2017 ve 2018, Liberal Demokrat Partinin 2016 ve 2017, Türk  Birliği Partisinin 2016 ve 2017 yılı kesin hesap incelemesinde bu partilerin  gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820  sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.
 
İncelemede, Anavatan Partisi sorumluları hakkında, 2017 ve 2018 kesin  hesap incelemesinde bilgilerin istenen sürede Anayasa Mahkemesine verilmemesi  nedeniyle yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç  duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.
 
Ayrıca, Liberal Demokrat Partinin 2016 ve 2017, Türk Birliği  Partisinin ise 2016 kesin hesap incelemelerinde, "bilgilerin istendiği şekilde  verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması,  hesabın dışında gelir ve gider yapılması" inceleme ve araştırmayı engellemeye  yönelik eylemler kabul edildi. Yüksek Mahkeme, bu nedenle bu partilerin  sorumluları hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

ETİKETLER

liberal demokrat parti türk birliği partisi anavatan partisi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.