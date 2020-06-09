AYM Başkanı Arslan'dan dikkat çeken mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katıldı. Toplantıda Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.

IRKÇILIK VURGUSU

Törende konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan, "Irkçılık ve yabancı düşmanlığı mevcut salgından daha tehlikelidir" açıklamasında bulundu ve "Bizim gibi olmayan, bizim gibi düşünmeyenlerin de hakları olduğunu düşünmemiz gerekir" dedi. "Adaletin gözü bağlıdır. Tarafların kim olduğuna bakmadan adil yargılamada bulunur" diyen Arslan, "Yargının tarafsızlığı öncelikle bağımsızlığını gerektirir. Yargının bağımsızlığı anayasada çok net ifade edilmiştir. Terazi, kadim medeniyetlerde temel ölçülerden birisidir. Bu sayede kamu düzeni sağlanır. Adaleti sağlayan hukuk düzeni, toplum ve devlet için bir rahmettir. Hukuksuz kalan bir millet soluksuz kalan bir devlettir. İki tarafı keskin kılıç hukukun üstünlüğünü vurgular. Bu üç unsur hayata geçirildiğinde adil yargılanma sorunları ortadan kalacaktır" ifadelerini kullandı. AYM'nin verdiği kararlara dikkat çeken Arslan, kararların yüzde 51'inin adil yargılanma hakkında olduğunu ifade etti.

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