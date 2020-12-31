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Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı! 'İyilik meleğimiz seni unutmayacağız'

AA |  31 Aralık 2020 Perşembe - 16:24 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 16:24

İstanbul Maltepe'deki evinde öldürülen İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'in (48) cenazesi toprağa verildi.


Aylin Sözer'in, dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumundan alınarak  Kartal Soğanlık'taki gasilhaneye götürülen cenazesi, Maltepe'deki Gülsuyu  Mezarlığı içinde yer alan camiye getirildi.
 
Camide, Aylin Sözer'in babası Ayhan, annesi Safiye ve kız kardeşi  Nilay Sözer, tabutun başında taziyeleri kabul etti.
 
Tabutun önüne "İyilik meleğimiz seni unutmayacağız" yazısının  bulunduğu Aylin Sözer'in fotoğrafı konuldu. Aylin Sözer'in kız kardeşi Nilay  Sözer, tabutun başına kırmızı bir tülbent serdi.
 
Burada Aylin Sözer için cenaze namazı kılındı. Ayakta durmakta  zorlanan baba Ayhan Sözer'in namazı sandalyeye oturarak kıldığı görüldü. Namaza,  Aylin Sözer'in öğrencileri ve yakınları da katıldı.
 
 
Cenaze namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında,  az sayıda katılımla, sosyal mesafe gözetilerek kılındı. Katılımcıların maske  taktığı görüldü.
 
Aylin Sözer'in cenazesi, helallik alınmasının ardından götürüldüğü  Gülsuyu Mezarlığı'na defnedildi.
 
 
Cenaze namazı için mezarlık çevresinde güvenlik önlemi alındı.
 
 
Olay
 
İAÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr.  Öğretim Üyesi Aylin Sözer, Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış  Apartmanı'ndaki evinde, 29 Aralık'ta boğazı kesilerek öldürülmüş ve cesedi  yakılmaya çalışılmıştı.
 
Olayın ardından evde gözaltına alınan cinayetin zanlısı Kemal A., (32)  "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan  tutuklanmıştı.
 

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İstanbul Aylin Sözer Maltepe
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