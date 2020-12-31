Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı! 'İyilik meleğimiz seni unutmayacağız'

Aylin Sözer'in, dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumundan alınarak Kartal Soğanlık'taki gasilhaneye götürülen cenazesi, Maltepe 'deki Gülsuyu Mezarlığı içinde yer alan camiye getirildi.

Camide, Aylin Sözer'in babası Ayhan, annesi Safiye ve kız kardeşi Nilay Sözer, tabutun başında taziyeleri kabul etti.

Tabutun önüne "İyilik meleğimiz seni unutmayacağız" yazısının bulunduğu Aylin Sözer'in fotoğrafı konuldu. Aylin Sözer'in kız kardeşi Nilay Sözer, tabutun başına kırmızı bir tülbent serdi.

Burada Aylin Sözer için cenaze namazı kılındı. Ayakta durmakta zorlanan baba Ayhan Sözer'in namazı sandalyeye oturarak kıldığı görüldü. Namaza, Aylin Sözer'in öğrencileri ve yakınları da katıldı.

Cenaze namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, az sayıda katılımla, sosyal mesafe gözetilerek kılındı. Katılımcıların maske taktığı görüldü.

Aylin Sözer'in cenazesi, helallik alınmasının ardından götürüldüğü Gülsuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazı için mezarlık çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Olay

İAÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer, Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'ndaki evinde, 29 Aralık'ta boğazı kesilerek öldürülmüş ve cesedi yakılmaya çalışılmıştı.

Olayın ardından evde gözaltına alınan cinayetin zanlısı Kemal A., (32) "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.