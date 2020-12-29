Aylin Sözer kimdir? Maltepe'de Kemal Delbe üzerine yanıcı madde döktükten sonra öğretim görevlisini ateşe verdi!

İstanbul'da Kemal Delbe isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve yazar Dr. Aylin Sözer’i evinde iki gün esir aldı. Aylin Sözer’den haber alamayan kardeşleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kemal Delbe’nin, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer’den borç para istediği ve dün akşam saatlerinde Sözen’in evine geldiği öğrenildi. Bugün öğle saatlerinde ise şüpheli, önce Aylin Sözen’in boğazını kesti ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Peki, kadın cinayetine kurban verilen öğretim görevlisi Aylin Sözer Çapan kimdir? Kaç yaşında? Eğitim hayatı...

Aylin Sözer'i bugün Kemal Delbe tarafından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Yanan kadın feci şekilde hayatını kaybetti. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi yazar Aylin Sözer, korkunç bir cinayete kurban gitti. Dr. Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından canice öldürüldü. Aylin Sözer Çapan kimdir? Kaç yaşında?

Aylin Sözler Çapan kimdir, kaç yaşında?

Aylin Sözer Çapan, Diğer, Eğitim kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Aylin Sözer Çapan, 23 Mayıs 1972 tarihinde doğdu. Çapan, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde lisans, 2005 yılında yine aynı bölümde yüksek lisansını yaptıktan hemen sonra doktorasını tamamladı.

Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi kitabının yazarıdır. Aylin Sözer Çapan kitapları; Nobel Akademik Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Aylin Sözer Çapan tarafından yazılan son kitap "Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi", Nobel Akademik Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

İstanbul’ da dünyaya gelmiş ve Marmara Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği bölümünü bitirmiştir. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini yine aynı üniversitede tamamlarken öğretmenlik deneyimine İTÜ geliştirme vakfı okullarında başlamış sonra yöneticilik ve idarecilik yaptığı gelişimine akademik anlamda katkı sağlamak için Kadıköy belediyesi ile çalışmaya başlamıştır.

Akademik kariyerine bir dönem yurt dışında devam eden Sözer Çapan Amerika da bir üniversitede Psikoloji alanında bir yüksek lisans derecesi daha yapmış, aynı zamanda uluslararası bir projede çalışırken üniversitede de ders vermiştir. AÇEV gönüllüsü ve master eğitimcisi olarak çeşitli çalışmalara katılan Sözer Çapan 2011 yılında Türkiye ye döndüğünden beri İstanbul Aydın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilimdalı başkanı olarak halen görevini sürdürürken lisans ve yüksek lisans düzeyinde ders vermektedir.

Van da deprem sonrasında depremzede çocuklar için gönüllü sağaltım sağlamak amacıyla yaz okulları açan hocamız bu okulları Artvin, Kayseri gibi Türkiye’nin pek çok ilinde pek çok dezavantajlı çocuğa ulaştırmak için devam ettirmiştir. Uzmanlık alanı aile ve çocuk iletişimi, yaratıcılık ve çocuk resimlerinin analizi olan hocamızın ulusal ve uluslararası pek çok yayını bulunmaktadır.

Bil kolejleri ve bazı hakemli dergilerde Bilim Kurulu üyeliği olan hocamızın geleceğe dair en büyük hayali dezavantajlı çocuklar için bir eğitim köyü kurmaktır.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nden açıklama geldi!

Üniversiteden Aylin Sözer cinayeti hakkında yapılan açıklamada, "Öğrenci ve personelinin yüzde 60’ı kadın olan, Türkiye’nin aydınlık yarınlarının yetiştirilmesinde büyük görevler üstlenen ve geleceğin güçlü kadın liderlerini yetiştirmekten gurur duyan bir yükseköğretim kurumu olarak, kıymetli bir akademisyenimizi böyle korkunç bir olaya kurban vermek, bizim için tarifsiz bir üzüntü, keder ve öfke kaynağıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aylin SÖZER’i, 29 Aralık 2020 Salı günü (Bugün) öğle saatlerinde, maalesef bir kadın cinayetine kurban vermiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Türkiye’de ve ABD’de alanında aldığı eğitimlerden sonra 2013 tarihinden bu yana üniversitemizde görev yapmakta olan Aylin Hocamız, gerek akademik birikimi, gerek öğrencilerine yaklaşımı, gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu, gerekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı, yardımsever; “İyilik Meleği” karakteriyle tüm İAÜ Ailesi’nin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanıydı. Ülkemizde eğitim vermek için gezmediği, davetini kabul etmediği neredeyse hiç bir il kalmamıştı. On binlerce öğrenci ve öğretmene bilgisi, deneyimi ile ışık olmuştu.

Böylesine müstesna bir değeri, ülkemizin son yıllarda yükselen bir sorunu olan kadın cinayetine kurban vermiş olmak, zorluklar ve sıkıntılarla geçen 2020 yılının bizim açımızdan en acı ve en unutulmaz anısı olmuştur. Öğrenci ve personelinin yüzde 60’ı kadın olan, Türkiye’nin aydınlık yarınlarının yetiştirilmesinde büyük görevler üstlenen ve geleceğin güçlü kadın liderlerini yetiştirmekten gurur duyan bir yükseköğretim kurumu olarak, kıymetli bir akademisyenimizi böyle korkunç bir olaya kurban vermek, bizim için tarifsiz bir üzüntü, keder ve öfke kaynağıdır. Bir akademisyenin ne kadar büyük emek, özveri ve zorluklarla yetiştiğini düşünürsek, toplumumuzun kaybı daha iyi anlaşılabilir.

İAÜ Ailesi’nin, kıymetli hocamızın tüm öğrencilerinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.