Öğretim üyesi Aylin Sözer feci şekilde öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer (48), Kemal Ayyıldız (32) isimli bir erkek tarafından İstanbul Maltepe ’deki evinde vahşice öldürüldü. Sözer’in boğazını kesen katil Ayyıldız, cesedi yaktı.

Dün öğle saatlerinde ablası Aylin Sözer’den haber alamayan Nilay Sözer, polisi aradı. Bunun üzerine polis ekipleri Sözer’in dairesine gitti ancak kapıyı açan olmadı.

İçeride olan Kemal Ayyıldız’ın kapının arkasına yığınak yaptığı anlaşıldı. Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler Aylin Sözer’in yanmış cesediyle karşılaştı. Alevlerin eve sirayet etmesi üzerine çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri tahliye edildi. Yangın söndürülürken evde bulunan Kemal Ayyıldız polislere de yanıcı madde atarak saldırdı. Gözaltına alınan Ayyıldız’a, çevredekiler tepki gösterdi. Bir vatandaşın vurmaya çalıştığı katil zanlısı, polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

Cesedi yaktı

Polis ekiplerince evde yapılan incelemede, akademisyen Aylin Sözer’in boğazı kesilerek öldürüldükten sonra cesedinin yakıldığı tespit edildi. Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer’e ait altınlar ve yanıcı sıvı madde bulundu. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Ayyıldız’ın inşaat işçisi olduğu belirtildi.

Katil Kemal Ayyıldız’ın, ‘Delbe’ olan soyadını 2019 yılında mahkeme kararıyla değiştirdiği tespit edildi. Ayyıldız’ın ilk ifadesinde cinayeti kabul ettiği, cesedi yakmak için yangın çıkardığını söylediği öğrenildi. Ayyıldız’ın “Evde hırsızlık görünümü vermeye çalıştım. Bu sırada polis geldi” dediği belirtildi.

EVE GİRİŞ ANI KAMERAYA YANSIDI

Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer (48)'in boğazını keserek öldüren Kemal Ayyıldız'ın cinayet öncesi görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor.

Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız daha sonra binaya giriyor. Ayyıldız, saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Kemal Ayyıldız'ın üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Cinayetle ilgili Maltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şöyle denilmişti:

"Maltepe ilçesinde meydana gelen Kasten Öldürme konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı Kemal Ayyıldız'ın, Aylin Sözer isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde kadını öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır. Şüpheli Kemal Ayyıldız gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır"

‘İyilik meleği için isyandayız’

İstanbul Aydın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer’in hunharca öldürülmesi, ülkeyi adeta ayağa kaldırdı.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Rektörlüğü, tarafından yapılan açıklamada Sözer’in gerek akademik birikimi, gerek öğrencilerine yaklaşımı, gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu, gerekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı, yardımsever karakteriyle tüm İAÜ ailesinin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanı olduğu belirtildi. Sözer için ‘İyilik meleği’ benzetmesi yapılan açıklamada, “Ülkemizde eğitim vermek için gezmediği, davetini kabul etmediği neredeyse hiçbir il kalmamıştı. On binlerce öğrenci ve öğretmene bilgisi, deneyimi ile ışık olmuştu” bilgisi verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Böylesine müstesna bir değeri, ülkemizin son yıllarda yükselen bir sorunu olan kadın cinayetine kurban vermiş olmak, zorluklar ve sıkıntılarla geçen 2020 yılının bizim açımızdan en acı ve en unutulmaz anısı olmuştur. Öğrenci ve personelinin yüzde 60’ı kadın olan, Türkiye’nin aydınlık yarınlarının yetiştirilmesinde büyük görevler üstlenen ve geleceğin güçlü kadın liderlerini yetiştirmekten gurur duyan bir yükseköğretim kurumu olarak, kıymetli bir akademisyenimizi böyle korkunç bir olaya kurban vermek, bizim için tarifsiz bir üzüntü, keder ve öfke kaynağıdır.”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: “#AylinSözer Bir kadının yakılarak öldürülmesi bir anda değil göz göre göre oldu. İstanbul Sözleşmesi’ne yapılan her karşı çıkış, 6284’ün uygulanmadığı her durum, yapılan her kadın düşmanı açıklama kadınları öldürdü. Bu süreci tersine çevireceğiz #KadınCinayetleriniDurduracağız”

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: “Şiddeti önleyen yasalar kaldırılsın diyenlerin, yargıda verilen cezasızlık kararlarının sonuçlarıdır bunlar. 2021’de kamu, STK ,özel sektör ve medya dayanışma içinde ve kararlılıkla bu katliama giden şiddeti önlemeliyiz. Şiddet insan hakları ihlalidir. #AylinSözer”

TV’de şiddeti anlatmıştı

Aylin Sözer, geçen yıl konuk olduğu bir televizyon kanalında ‘şiddet’ üzerine şu sözleri söylemişti: “Duygusal olsun olmasın, fiziksel olsun olmasın zorbalığın her türlüsünü şiddet olarak görebiliriz. Zorbaların hepsi bir dönem mağdurdur daha önce zorbalığa uğramış kişilerin içinden çıkar bütün zorbalar. Toplumda herkesin gözü önünde şiddet olayları var, çocuklar gördüğü zaman demek ki böyle yapılıyormuş diyor. Dünyanın her yerinde ciddi bir sorun bu, çözülür mü sanmıyorum önlenir azalır. Biz toplumda ne kadar şiddeti uyguluyorsak o kadar yaygınlaşıyor.”

‘En ağır cezayı alacak’

Aylin Sözer’in ölümü siyaset dünyasını da derinden sarstı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop : “İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum. Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Vahşice katledilen Aylin Sözer’in acı kaybı hepimizi derinden sarstı. İnsanlıktan nasibini almamış caninin yüce Türk adaleti tarafından hak ettiği şekilde cezalandırılacağından şüphem yoktur.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Bu cinayetleri durdurmak, bu ilkelliğe son vermek zorundayız. Kadın cinayetlerinin durdurulması için bizden istenen her türlü desteği vermeye hazırız.”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer’in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Akademisyen Aylin Sözer’in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız.”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Aylin Sözer’i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz.”

‘Kalbimizde yeni yara’