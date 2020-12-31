Aylin Sözer cinayetinde flaş detay! 260 bin lira...

Öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer’i boğazını bıçakla kestikten sonra yakarak öldüren Kemal Ayyıldız’ın, cinayeti planladığı ihtimali üzerinde duruluyor. Kemal Ayyıldız’ın, Aylin Sözer’in cep telefonundan öğrencisine para göndererek kuryeyle almaya çalışması, kardeşinin hesabına EFT ile 260 bin TL göndermesi cinayetin para almak için planlı bir şekilde işlendiği şüphesini kuvvetlendirdi.

Maltepe’de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer (48), önceki gün sabah saatlerinde, inşaat işçiliği ve gündelik işler yapan Kemal Ayyıldız (32) tarafından boğazından bıçaklandı. Daha sonra da üzerine çakmak gazı dökülerek ateşe verildi. Doğalgaz borusunu kopararak eşyaları ateşe veren Kemal Ayyıldız’ı, eve giren polisler güçlükle yakaladı. Üzerinde, saldırganlığı ve şiddeti körükleyen 3 gram metamfetamin ve Aylin Sözer’e ait ziynet eşyaları çıkan Kemal Ayyıldız, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

‘İNTERNETTE TANIŞTIK’

Evli ve 3 çocuk babası Kemal Ayyıldız, sorgusunda şunları söyledi: “2009 yılında internette sohbet sitelerinin birinde Aylin Sözer ile tanıştım. ABD ’de dil eğitimi görüyordu. Mesajlaşmaya devam ettik. 2011’de İstanbul ’a dönünce yüz yüze görüşmeye başladık. 2014’e kadar hiç görüşmedik. 2018’de bir kez daha görüştük. Geçen Kasım ayında yeniden görüşmeye başladık. Gece boyunca alkol aldım. Sabah görüşmek üzere sözleşmiştik. Sabah 08.50 gibi evine gittim. Birlikte uyuşturucu kullandık. Yılbaşında, boşanma aşamasında olduğumdan çocuklarımı görmek için Manisa ’daki eşimin yanına gitmek istediğimi söyledim. O da ‘Sen çocuklarını değil eski karını görmeye gidiyorsun’ dedi. Kavga başladı. Arkamı dönüp çıkmak istediğimde bıçakla saldırdı. Boğuşma sırasında elindeki bıçağı alarak ona salladım. Bıçak boğazını kesti, yere düştü. Nefes almadığını fark ettim. Çakmak gazını üzerine dökerek ateşe verdim. Eve hırsız girmiş havası vermek istiyordum. Bazı ziynet eşyalarını da cebime koydum. Kapıda polisin olduğunu fark edince tedirgin oldum. Doğalgaz borusunu kopartarak yangın çıkardım. Kendimi öldürmeyi beceremedim.”

260 BİN TL EFT YAPMIŞ

Polisin araştırmasına göre, Kemal Ayyıldız, Aylin Sözer’in evine cep telefonunu almadan gitti. Saat 10.30 sıralarında, Aylin Sözer’in cep telefonundan, asistanı Serkan Yaman’a, “Sana para göndereceğim, sen de bu parayı dövize çevirip kuryeyle bana gönder” mesajı geçilmişti. Yaman şüphelenip, Aylin Sözer’in aynı binadaki ablasını arayınca cinayet ortaya çıktı.

Polis, Aylin Sözer’in cep telefonundan Kemal Ayyıldız’ın kardeşi Y.D.’nin hesabına 260 bin TL EFT yapıldığını, transferin cinayetin hemen ardından gerçekleştiğini belirledi. Bankanın yüklü miktarda para transferi nedeniyle Aylin Sözer’e ulaşamayınca parayı bloke ettiği ortaya çıktı.

‘ŞİFRELERİ DEĞİŞTİRECEKTİ’

Aylin Sözer’in asistanı Serkan Yaman ise ifadesinde şunları söyledi: “Aylin Hoca taşınma sürecinde beni, Kemal isimli biriyle tanıştırdı. İki üç hafta önce de ‘Kemal’i kovdum. Ne olur ne olmaz. Benim sosyal medya ve işle ilgili şifrelerimi değiştirmeme yardımcı olur musun’ dedi.”

EVE BÖYLE GELDİ

Öğretim görevlisi Aylin Sözer’i öldüren Kemal Ayyıldız’ın cinayet öncesi görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kemal Ayyıldız’ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız, daha sonra binaya giriyor. (Hürriyet)