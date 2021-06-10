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Aylin Sözer cinayeti son durum! Aylin Sözer davası ne oldu? İddianame düzenlendi, kaç yıl hapis istendi?

10 Haziran 2021 Perşembe - 15:33 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 15:33

Aylin Sözer cinayetinde iddianame düzenlendi. Maltepe’de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer’i boğazını keserek ve yakarak öldüren Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Aylin Sözer cinayetinde son durum


Maltepe’de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer’i boğazını keserek ve yakarak öldüren Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Savcılık, şüphelinin cezasında indirim uygulanmamasını istedi.

Aylin Sözer olayı nasıl olmuştu?

Aylin Sözer, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapıyordu.

Aylin Sözer'in yakınları ondan haber alamayınca polisi arıyorlar. Ve polis ekipleri o eve gidiyor. Kapıyı çalıyorlar, zorluyorlar. Polisin geldiğini anlayınca zanlı bu defa dayanıcı bir maddeyle evi yakmaya çalışıyor. Hatta polis kapıya barikat kuruyor. Zanlı kapıyı açan polisi de yakmaya çalışıyor. Orada da bir hamlesi var. Ve zanlı gözaltına alındı. Şu anda zanlı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından sorgulanıyor.

 

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