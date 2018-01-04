Aylık faizi 175 bin lira

MİLLİ Piyango'nun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin sahibi Antalyalı ilaç firması kuryesi 25 yaşındaki Murat Tokmak'ın tahsil ettiği parayı bankaya yatırdığı öğrenildi. Tokmak'ın ailesinden birinin adına yatırdığı paranın aylık faizinin 175 bin TL olduğu belirtildi.

