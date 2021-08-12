Aylık en az 1.144 lira ödeniyor! SGK'lı olarak çalışmayan, emekli maaşı almayan ve 30 günden fazla...

Çalışmadan emekli olmak mümkün. İş hayatına başlayan herkes emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Ancak bazen şartlar emekli olmak için gerekli prim gününü dolduracak kadar çalışmak için uygun olmuyor. Bu durumda olan vatandaşlar ya da hiç çalışmamış olanlar için emeklilik imkanı bulunuyor. Hürriyet'ten Noyan Doğan konunun detaylarını yazdı. İşte Doğan'ın kaleminden çalışmayanlar için erken emekliliğin formülü...

Özellikle son günlerde okuyuculardan, ‘prim gün sayım eksik nasıl emekli olacağım, çalışmaya ara verdim emeklilik için ne yapmam lazım?’ benzeri sorular alıyorum. Salgın nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan ve işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılanlar da eksik prim günlerini nasıl tamamlayacaklarını merak ediyor. Benzer soruları, işten çıkarma yasağının kalkması üzerine işten çıkartılanlardan da alıyorum.