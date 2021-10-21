Aylık 1.798 lira ödeniyor! Yaşlı, engelli, bakıma muhtaç...

Devlet tarafından aylık 1.798 liraya kadar ödeme yapılıyor. Şartlar ve rakamlar tek tek sıralandı. Bakıma ihtiyacı olan engelli kişiler ve aileleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca toplam 963 milyon lira evde bakım yardımı ödemesi yapılacak. Peki kimler bu yardımdan yararlanacak, her ay ne kadar destek alacak? Evde bakım ödemelerini tüm detaylarıyla derledik.