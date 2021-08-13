Gazetevatan.com » Ekonomi » Aylık 1,797 lira ödeniyor... Devletten karşılıksız para
Aylık 1,797 lira ödeniyor... Devletten karşılıksız para
Yüz binlerce kişinin hesabına yatıyor. Devlet ödüyor... Yaşlı, engelli, çocuk ve hastaya karşılıksız para. Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri 852,53 liradan az olan engelliye 991 lira ödeniyor. Kişi başı gelir 852,53 liradan az olan 65 yaş üstü vatandaşlara 828 lira ödeniyor. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen vatandaşlara ise aylık 1,797 lira ödeniyor.
Yaşlı, engelli, çocuk, hasta... Devletten aylık maaş... İlk 6 ayda 12.5 milyar liralık sosyal yardım yapıldı. Yaşlılar, engelliler, hastalar, çocuklar desteklendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, detayları açıkladı.