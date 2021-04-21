Ayla Çelik: Pop müzik bitmez!

Önceki gün Etiler 'de objektiflere takılan Ayla Çelik, "Yeğenime hediye almak için geldim. Mağazaları gezip, onu mutlu edecek bir hediye alacağım" dedi.

"ARKADAŞLARIMA SARILMAYI, ÖPMEYİ ÖZLEDİM"

Ünlü müzisyen, "Pandemi dönemi evde çalışıyor ve üretiyorum. Bir hafta sonra yeni bir şarkıma klip çekeceğim. İnsanlarla birlikte olabilmek için sabırsızlıkla yazı bekliyorum. Bu durumdan çok sıkıldım. Ailemle görüşüyorum ama arkadaşlarıma sarılmayı öpmeyi, dokunmayı ve vakit geçirmeyi çok özledim" şeklinde konuştu. Ayla Çelik, "Bu dönemde acılar ve kayıplar oldu. Kimseye gidemedim, onların acılarını paylaşamadım, onlara da çok üzüldüm. Tedirgin olmuyorum çünkü bu şekil yaşamaya alıştım. Bize ne denirse onu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ SÜRPRİZİ

Yeni projesinden bahseden şarkıcı, "Yakın zamanda Beyaz'la bir düet yapma durumumuz yok ama ileride ne olur bilemem. Yakında başka biriyle birlikte güzel bir iş yapacağım ama şimdi bunu söyleyemem, sürpriz" açıklamasını yaptı.

Pop müzikle ilgili son dönemde yapılan olumsuz yorumlara yanıt veren başarılı müzisyen, "Pop müzik bitmez çünkü devamlı kendini yeniliyor ve güncel, ayrıca niye bitsin?" değerlendirmesini yaptı. Şarkısı ‘Bağdat’ı Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed’in dinlemesi nedeniyle mutluluğunu dile getiren Çelik, "Şarkımı sosyal medyada paylaşması da beni çok mutlu etti. Şarkı sözlerini yazarken hayattan, ağaçtan, böcekten, insanlardan, filmlerden, kitaplardan... Bilemiyorsunuz ki seni neyin ne kadar etkileneceğini, neyden ne kadar duygulanabileceğini bilemiyorsun" dedi.