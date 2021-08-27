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Ayhan Sicimoğlu: Bağıran şefin yemeği yenmez

27 Ağustos 2021 Cuma - 10:27 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 10:27

Ayhan Sicimoğlu, Aslıhan Doğan Turan’ın YouTube kanalına konuk oldu. 'Şef Akademi' programında jüri koltuğuna oturan Sicimoğlu, teklifi bir şartla kabul ettiğini açıkladı.


Müzisyen ve TV programcısı Ayhan Sicimoğlu, Galatasaray forması giyen Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın YouTube kanalına konuk oldu.
 
'Şef Akademi’ adlı yemek yarışmasında jüri koltuğuna oturan Sicimoğlu, teklifi nasıl kabul ettiğini açıkladı.
 
Programda bağırma, çağırma olmasını istemediğini belirten Sicimoğlu, “Bizim programımızda bağırma çağırma, yemeğe tükürmek yok. Bağıran şef istemiyorum. Bağıran şefin yemeği yenmez. İstemiyorum böyle şef" dedi.
 
'PEYNİR TABAĞI HAZIRLAMAK TERAPİ GİBİ GELİYOR'
 
Aslıhan Doğan ise en büyük hobilerinden birinin peynir tabağı hazırlamak olduğunu söyledi:
 

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