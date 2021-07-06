Ayhan Alptekin öldü mü? Ayhan Alptekin'in hayatına dair merak edilenler…

Ayhan Alptekin öldü mü? Rize'nin sevilen sanatçılarından Ayhan Alptekin tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Ayhan Alptekin hayatına dair merak edilenler…

56 yaşındaki Ayhan Alptekin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu. Alptekin'in iki kız ve iki erkek olmak üzere 4 çocuk babasıydı.

AYHAN ALPTEKİN KİMDİR?

Ayhan Altepekin 1965 yılında Rize'nin Ardeşen ilçesinde Laz kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 9 yaşında melodika ve mandolin çalarak müzikle ilgilenmeye başlayan Alptekin, 1982'de Grup Yıldızlar adlı müzik grubunu kurdu.

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