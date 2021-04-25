Aygün Aydın gündemden düşmüyor! Çıplak vücudunu...

Aydın’ın bu paylaşımı, fotoğraftaki kişinin iki ay önceki paylaşımı olduğu ortaya çıktı.

Aygün Aydın yaptığı şu açıklamayla şoke etmişti: "Hakan o dönem ilişkimin bozulması için saçma sapan konuşmalar yapmıştı ve ben bunun hesabını sormaya onun yanına gittim. Tabii Hakan'cım zamanında birçok kıza yürüdüğü için o gece de beni yatağa atabileceğini falan düşündü. Ve ben bunun önüne geçebilmek için beklediğin olmayacak demek için öyle konuştum."