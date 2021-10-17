Aygün Aydın'dan şaşırtan paylaşım!

Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın, sosyal medyada Sabancı'ya yönelik paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Bir bebeği paylaşan Aydın "Bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı" notuyla herkesi şaşırttı.

Yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aygün Aydın , Hakan Sabancı ile ilgili açıklamalar yaptığı dönem hamile olduğunu ima eden ultrason görüntüsü yayınlayarak herkesi şaşkına çevirmişti. Aygün yine olay yaratacak bir paylaşıma imza attı.

Ultrason görüntülerinden sonra bebeğini düşürdüğü dile getiren Aydın, bir bebek fotoğrafı paylaştı. Paylaşımına "Bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı? 18 yaşına geldiğinde ne kadar şanslı olduğunu anlayacaksın prensesim" notunu düşen Aygün bu paylaşımı bir süre sonra sildi.