Aygün Aydın'dan 'hamileyim' iması! Ultrason görüntüsünü paylaştı: 3 aylıkmış

Hakan Sabancı ifşasıyla gündeme gelen Aygün Aydın’ın şaşırtan paylaşımları devam ediyor. Geçtiğimiz gün Hakan Sabancı'nın arkadaşlarını içeceğine ilaç atmakla suçlayan Aygün Aydın şimdi de hamile olduğunu ima eden ultrason görüntüleri paylaştı. Paylaşıma da, '3 aylıkmış, sanırım şok geçiriyorum' notunu düştü.

Geçtiğimiz ay Hakan Sabancı’yı ifşa ettiği mesajlarla gündeme gelen ve bir daha da düşmeyen Aygün Aydın Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımla bir kez daha herkesi şaşırtmayı başardı.

Geçtiğimiz gün Hakan Sabancı’yı kadına şiddetten ötürü şikayet ettiğini söyleyen genç kadın, yaptığı video paylaşımda Hakan Sabancı'ya seslenerek, "Bir de malum gecenin sabahı arkadaşlarının haberim olmadan içkime hap attığını biliyor muydun aramızı bozmak için. O an anlamamıştım arkadaşlarının ne saçmaladıklarını, 'Bu özel olandan değil...' Ben kendime gelip anladığımda artık her şey sarpa sarmıştı" diyerek çok şaşırtmıştı.

AYGÜN AYDIN’DAN "HAMİLELİK" İMASI

Aygün Aydın, Instagram'da paylaştığı bir ultrason görüntüsüyle hamile olduğu algısını yarattı. Tabii kafalarda tek bir soru işareti oluştu: “Acaba bu Hakan Sabancı bebeği mi?”

"3 AYLIKMIŞ SANIRIM ŞOK GEÇİRİYORUM"

Aygün Aydın, ultrason fotoğrafının kime ait olduğunu belirtmediği paylaşımına "3 aylıkmış sanırım şok geçiriyorum" notunu düştü.

KÖPEĞE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Aygün Aydın’ın paylaştığı ultrason fotoğrafının bir köpeğe ait olduğu iddia edildi.