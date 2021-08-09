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Aydın Taş ofisinde ölü bulundu

Burak TEKİN/ANKARA, (DHA) |  09 Ağustos 2021 Pazartesi - 17:12 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 17:12

Krım Haber Ajansı'nın Türkiye Müdürü Aydın Taş, Ankara'daki ofisinde ölü bulundu.


Kırım Haber Ajansı'nın Türkiye Müdürü Aydın Taş'tan haber alamayan yakınları dün polise başvurdu. Polis, ajansın Çankaya'da bulunan ofisinde Aydın Taş'ı yerde boynunda iple hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taş'ın öldüğü belirlendi. 2 çocuk babası Taş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ön otopsisinde Taş'ın vücudunda darp, yara, kesi izine rastlanılmadı.
 
 

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