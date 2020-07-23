Aydın Şirin kimdir? Eski Tümamiral yeni Koramiral Aydın Şirin darbe gecesi rehin alınmıştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlık ettiği YAŞ toplantısı 45 dakika sürdü. Kritik toplantıda alınan kararlarla 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi. Tümamiral Aydın Şirin kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan YAŞ kararları kamuoyu ile paylaşıldı. Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. Komuta kademesinde değişim olmadı. YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral İsmail Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Tümamiral Aydın Şirin Koramiralliğe yükseldi. Tümamiral Aydın Şirin kimdir?

AYDIN ŞİRİN KİMDİR?

Foça Garnizon Komutanlığı ve Amfibi Görev Grup Komutanlığı görevinden 2017 yılında Güney Deniz Saha Komutanlığı’na atanan Tümamiral Aydın Şirin, Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ - PYD) üyesi olan bir grup darbesi asker tarafından rehin alınmıştı.

Türkiye, İstanbul ve Ankara’da yaşananlarla çok uzun bir gece geçirirken, darbecilerin harekete geçtiği saatlerde Foça Garnizon ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral Aydın Şirin’in de bir grup asker tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.

Lojmanında amiral bir arkadaşı ve aileleri ile istirahat eden Şirin, darbecilerin içeriye girmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Aydın Şirin ve amiral arkadaşı, apar topar helikopterle Çiğli hava üstünde tutuldu. Sabaha kadar burada tutulan iki komutan, daha sonra ise kurtarıldı. Aydın Şirin ve amiral arkadaşı, kurtarılmasının ardından da helikopterle de Foça’ya götürüldü. İki komutanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.