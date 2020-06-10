Aydın Merkez TOKİ kura sonuçları sorgulama - Aydın TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020

Aydın Merkez TOKİ kura sonuçları merak ediliyor. Aydın Merkez 200/ 100000 Konut Projesi, Aydınlılar tarafından araştırılıyor. Aydın Merkez TOKİ kura sonuçları 2020 belli oldu mu, sorusunu yanıt aranıyor. 2+1 140, 3+1 60 konutun hak sahibinin belirleneceği Aydın Merkez TOKİ kura çekilişi bugün saat 13.00’de noter huzurunda canlı olarak yapılacak. Aydın Merkez TOKİ kura sonuçları 2020, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak çekiliş ile belli olacak. Peki, Aydın Merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl sorgulanacak? Aydın Merkez kura çekilişi ve TOKİ Aydın Merkez kura sonuçları sorgulama hakkında merak edilen detaylar…

Aydın Merkez TOKİ sonuçları yakından, ilgiyle takip ediliyor. TOKİ Aydın Merkez kura sonuçlarıyla 200 kişi ev hakkı elde edecek. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvurusu kabul edilen Aydınlılar bugün çekilecek Aydın Merkez TOKİ kura sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. 2+1 140, 3+1 60 evin çekilişi bugün saat 13.00’de çekilecek. Peki, Aydın Merkez TOKİ kura sonuçları nereden ve nasıl izlenecek? İşte TOKİ Aydın Merkez kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama…

AYDIN MERKEZ TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ

Aydın TOKİ kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 13.00’de yapılacak. TOKİ Aydın Merkez kura çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ AYDIN MERKEZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ

TOKİ AYDIN MERKEZ 2020 KURA SONUÇLARI

TOKİ Aydın Merkez kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

AYDIN MERKEZ TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ AYDIN MERKEZ PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.