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Aydın-Denizli Otoyolu temeli atıldı! Süre 1 saat 15 dakikaya düşecek

AA |  16 Kasım 2020 Pazartesi - 13:31 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 13:49

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek. İnşallah bu 2 yıl içerisinde bitirmeyi planladığımız bu proje Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında bir kavşak konumunda olan Denizli ilimizin önemi ve ülke ekonomisine katkısı daha da artacaktır" dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu için Denizli Salihağa  Kavşağı'nda düzenlenen temel atma töreninde, Kapıkule'den başlayıp Marmara ve Ege  Bölgeleri'ni kat ederek Akdeniz'e ulaşacak kesintisiz otoyol ağını tesis edecek  son halka olan Aydın-Denizli Otoyolu'nun hayırlı olmasını diledi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği vizyon doğrultusunda  18 yıldır ülkenin ulaşımını şahlandırarak kara, hava, deniz ve demir yollarında  reform niteliği taşıyan projelerle ülkenin her bir noktasını birbirine  yaklaştırdıklarını dile getiren Karaismailoğlu, Marmara Bölgesi'nde dairesel bir  kara yolu ağını tamamladıklarını ve 2022 yılı başında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü  de hizmete açacaklarını anımsattı.
 
 
Avrasya Bölgesi'ni, önemli ticaret ve seyahat rotalarına  bağlandıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, kara yolları projeleriyle de ülkenin  tüm bölgelerini ve şehirlerini kalkındırma hedefine uygun hale getirdiklerini  belirtti.
 
"Türkiye çok büyük ve istikbali çok parlak bir ülke"
 
Avrupa'nın herhangi bir şehrinden gelen bir aracın kesintisiz  otoyollardan Denizli'nin merkezine kadar konforlu ve hızlı bir şekilde  ulaşacağını hatırlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
 
 
"Türkiye çok büyük ve istikbali çok parlak bir ülke. Dünyanın en büyük  ilk 10 ekonomisi arasına girmek vizyonumuz doğrultusunda cesur ve kararlı  adımlarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Ekonomi alanında koyduğumuz  büyük hedeflerimize destek olacak ulaştırma ve haberleşme hamlelerimizi de en  seri şekilde tamamlamak durumundayız. Ülkemizin merkezinde bulunduğu kuzey-güney,  doğu-batı eksenli yeni ticaret rotaları bizlere oyun kurucu bir rol üstlenme  fırsatı tanımaktadır. Bölgede bir lojistik süper güç olma ve Yeni İpek Yolu'nun  kalbinde yer alan coğrafyada dünya ticaretine hükmeden bir konuma gelmemiz an  meselesi. 18 yıl içinde kara yolları için 563,4 milyar lira harcadık.  6 bin 100  kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin 700 kilometrenin  üzerine çıkardık. Şehirlerin neredeyse tamamını bölünmüş yollarla birbirine  bağlayarak 2003 öncesi 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 600 kilometreye  çıkardık."
 
 
311 kilometre olan toplam köprü ve viyadük uzunluğunu ise 680  kilometreye, 2003 öncesi bin 714 kilometre olan otoyol ağının ise son 18 yılda  yapılan 1611 kilometre ile birlikte 3 bin 325 kilometreye ulaştığını ifade eden  Karaismailoğlu, Yap-İşlet-Devret yöntemi ile hayata geçirdikleri bu projelerdeki  başarıların bundan sonraki çalışmalar için yatırımcılara güven verdiğini anlattı.
 
 
"Turizm merkezlerine ulaşım çok daha kolaylaşacak"
 
Denizli'nin, sanayi, ticaret, tarım ve ihracat merkezi olarak ürettiği  katma değerin yine bereketli topraklar üzerine kurulu  Aydın ile bu otoyolun  sayesinde buluşacağını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
 
"Her iki ilimiz de tarımsal ve sınai üretimin yanı sıra ülkemizin önde  gelen turizm merkezleridir. Turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgemizin  ulaşım altyapısı İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde  güçlenmiştir. Şimdi, otoyol ağını Aydın ve Denizli üzerinden Antalya'ya kadar  ulaştıracak çalışmalar neticesinde daha da güçlenecek ve Pamukkale, Efes, Didim Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşım çok daha kolaylaşacak. Bölgenin  en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na, Denizli üzerinden sanayi  ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesi sağlanacak. Aydın-Denizli  Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1  saat 15 dakikaya düşecek.
 
 
Yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek.   İnşallah bu 2 yıl içerisinde bitirmeyi planladığımız bu proje Ege, Akdeniz ve İç  Anadolu arasında bir kavşak konumunda olan Denizli ilimizin önemi ve ülke  ekonomisine katkısı daha da artacaktır. Aydın-Denizli Otoyolu 140 kilometresi 2x3  şeritli ana yol, 23 kilometresi de 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam  163 km uzunluğunda olacak. Proje kapsamında 19 adet köprülü kavşak, 19 adet  viyadük ve 5 adet otoyol hizmet tesisi yapılacak."
 
 
Adil Karaismailoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı için koydukları hedeflere  ulaşabilmek için her türlü gayreti ve kararlılığı milletçe ve beraberlik içinde  göstereceklerini sözlerine ekledi.
 
 
Konuşmaların ardından otoyol inşaatının temeli atıldı.
 
Törene, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy,  Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit  Özkan ve diğer ilgililer katıldı.
 
 

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