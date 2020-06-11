11 Haziran 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 109.779 0.00 EURO 7,6980 -0.14
USD 6,7890 0.19 ALTIN 376,980 -0.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi ertelendi

11 Haziran 2020 Perşembe - 7:26 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 7:26

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Karayollarından konu ile ilgili yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:
 
"Aydın-Denizli Otoyolu ihalesinin 18.07.2017 tarih ve 2017/T-10 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararına dayalı olarak 3996 Sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun" ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kapalı teklif alma usulü ile 11 Haziran 2020'de yapılması planlanmış ve bu doğrultuda ilana çıkılmıştı. Ancak tüm dünyada yaşanmakta olan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizi de etkisi altına alması nedeniyle firmalarımızın hazırlık süreçleri öngörülen şekilde ilerleyememiştir. Bu nedenle konunun Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi sonucunda ihale tarihi 3 Temmuz 2020 günü saat 10:30 olarak değiştirilmiştir."

ETİKETLER

Aydın-Denizli otoyol ihale
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.