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Aydın'da şüpheli zırhlı araçtan silah çıktı

AA |  31 Aralık 2017 Pazar - 5:34 | Son Güncelleme : 31 12 2017 - 5:37

Yol kontrolünde durdurulan araçtaki 7 kişi gözaltına alındı ve 1 pompalı tüfek ile tabanca ele geçirildi


Aydın'da yol kontrol kontrolünde durdurulan zırhlı  minibüste yapılan aramada 1 pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi, 7 kişi  gözaltına alındı. 
 
Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın-Muğla  karayolu uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri zırhlı bir minibüsü  durdurdu.
 
Olay yerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
 
 
 
Narkotik köpeği destekli yapılan aramada 1 pompalı tüfek ve tabanca,  bu silahlara ait fişek ve mermi ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele  geçirildi.
 
Hakkında adam yaralamadan aranma emri bulunan 2 kişinin de aralarında  bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
 
Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
 

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Aydın zırhlı araç araçtan silah çıktı
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