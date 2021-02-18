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Aydın'da şap hastalığı alarmı! 22 mahalle kapatıldı

AA |  18 Şubat 2021 Perşembe - 18:52 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 18:52

Aydın'ın Germencik ilçesinde hayvanlarda görülen şap hastalığının tespit edilmesi nedeniyle 22 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışına izin verilmiyor.


Alınan bilgiye göre, Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri,  Balatçık Mahallesi'nde şap hastalığına yakalandığından şüphelendikleri bir  hayvandan aldıkları numuneyi, Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderdi.
 
Enstitüde yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine 3 kilometre  alan koruma altına, 10 kilometre alan da gözetim altına alındı.
 
Balatçık ve 10 kilometrelik yarı çapında bulunan Dereköy, Ortaklar,  Neşetiye, Naipli, Hıdırbeyli, Abdurrahmanlar, Kızılcapınar, Gümüşköy,  Gümüşyeniköy, Tekin, Mursallı, Reisköy, Üzümlü, Dağkaraağaç, Çamköy, Selatin,  Dağyeniköy, Uzunkum, Alangüllü ve Moralı mahalleleri ile Söke'nin Argavlı  Mahallesi karantinaya alınarak geçici olarak hayvan giriş çıkışları yasaklandı.
 
Konuyla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekiplerinin aşılama  çalışmalarına başladıkları öğrenildi.

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Aydın mahalle hayvan
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