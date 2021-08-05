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Aydın'da orman yangını: Bir mahalle tahliye edildi

AA |  05 Ağustos 2021 Perşembe - 0:59 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 0:59

Aydın'ın Karacasu ilçesinde başlayan orman yangını devam ediyor. Bir mahalle kısmen tahliye edilirken ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.


İlçede devam eden orman yangının, gece saatlerinde yeniden parladı.
 
Bereketli Mahallesi'ndeki bazı evlere 500 metre kadar yaklaştı.
 
Karacasu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Dünden beri yaşadığımız orman yangınının bu gece yeniden parlayıp, Bereketli Mahallemizde bazı evlere 500 metre kadar yaklaşıp artan rüzgarla Bereketli Mahallemizi ve Kahvederesi Yaylamızın Ballıpınar bölgesini tehdit eden duruma geldiğinden üzücü bir olay yaşamamak için Bereketli Mahallemizde yolun üstündeki evlerle Ballıpınar bölgesinin tahliye edilmesine gerek görülmüştür. Karacasulu hemşerilerimizin bu kararımızda da bizleri haklı bulacağını umarak, bu mahalle ve bölgelerimizde oturanların yangın kontrol altına alınıncaya kadar hayvanlarıyla birlikte konutlarından ayrılmasını bekliyoruz." 

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Aydın Karacasu mahalle
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