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Aydın'da korkutan deprem!

12 Ağustos 2021 Perşembe - 14:24 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 14:24

Aydın'da merkez üssü Germencik olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Aydın'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 
 
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 13:47'de kaydedilen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. 
 
Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk haberi bildirilmedi. 

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