Aydın'da korkutan deprem!

Aydın'da merkez üssü Germencik olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aydın'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 13:47'de kaydedilen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk haberi bildirilmedi.