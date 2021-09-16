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Aydın'da emekli hemşireyi öldüren sanığa müebbet hapis cezası

AA |  16 Eylül 2021 Perşembe - 21:18 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 21:18

Aydın’ın Didim ilçesinde emekli hemşire Hatice Tusu'yu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.


Söke Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Suat  Aksoy (57), öldürülen hemşire Hatice Tusu'nun (50) yakınları ve taraf avukatları  katıldı.
 
Savcı, mütalaasında sanığın haksız tahrik indirimi uygulanmadan  "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
 
Suat Aksoy ise savunmasında üzgün ve pişman olduğunu belirtti.
 
Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası  verdi.
 
Didim'de yaşayan emekli hemşire Hatice Tusu'dan haber alamayan  yakınları 11 Ekim 2020'de kayıp başvurusunda bulunmuş, soruşturma başlatan  ekipler kadının arkadaşı olduğu iddia edilen Suat Aksoy'u gözaltına almıştı.
 
Tusu'nun cenazesini Hisar Mahallesi'ndeki arıtma tesisinin bulunduğu  bataklık alanda bulunmuş, zanlı tutuklanmıştı.
 

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Aydın Didim Hatice Tusu
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