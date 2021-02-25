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Aydın'da dehşet! Boşandığı eşini evinde defalarca bıçakladı

DHA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 0:16 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 0:16

Aydın'ın Efeler ilçesinde, boşandığı eşinin evine giden Erencan K. (23) tartıştığı Kardalen Lofçalı'yı (19), 3 yerinden bıçakla yaralayarak, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Lofçalı'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli Erencan K., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.


Olay, dün saat 22.00 sıralarında Orta Mahalle, 230 Sokak'taki bir evde yaşandı. İddiaya göre, Erencan K., boşandığı eşi Kardalen Lofçalının evine gitti. Erencan K. ve Lofçalı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erencen K., yanında getirdiği bıçakla Kardelen Lofçalıyı 3 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Karnına ve bacaklarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan genç kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Sesleri duyan bina sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde yatan genç kadını, ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kardalen Lofçalı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan Ercan K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
 

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