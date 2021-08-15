Aydın’da çıkan orman yangını kontrol altında

Akçaova Mahallesi Sarıköy mevkisinde ormanlık alanda alevlerin yeniden yükselmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve su tankerleri alevlerin çıktığı alana yönlendirildi.
Havanın kararmasıyla gece görüşlü 3 helikopter de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Soğutma çalışmaları sürüyor
Ekiplerin, yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın nedeniyle Kabalar Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını, Aydın'ın Çine ilçesine sıçramış, yangın 9 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı.