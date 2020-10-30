30 Ekim 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.112 -1.30 EURO 9,7820 1.04
USD 8,3770 1.07 ALTIN 506,240 1.78
CANLI BORSA
TÜMÜ

Aydın'da 5.1 büyüklüğünde deprem

AA |  30 Ekim 2020 Cuma - 18:26 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 18:26

AFAD, Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 20 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.


ETİKETLER

AFAD Ege Denizi Aydın deprem
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.