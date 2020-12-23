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Aydın'da 3.7 büyüklüğünde deprem

23 Aralık 2020 Çarşamba - 14:22 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 14:27

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, saat 14.06'da Aydın ve çevresinde hissedilen 3.7'lik bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkezinin Dağkaraağaç-Germencik olduğu öğrenilirken, depremin derinliğinin 1.6 kilometrede gerçekleştiği duyuruldu.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, saat 14.06'da Aydın ve çevresinde hissedilen 3.7'lik bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin merkezinin Dağkaraağaç-Germencik olduğu öğrenilirken, depremin derinliğinin 1.6 kilometrede gerçekleştiği duyuruldu.

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