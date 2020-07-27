Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 45 sağlık personeli alıyor!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 45 sözleşmeli sağlık personeli alıyor. Üniversite'nin Resmi Gazete 'de yayınlanan sözleşmeli personel alımı ilanına göre, 30 hemşire, 3 sağlık teknikeri, 2 röntgen teknisyeni, 5 ebe, 2 eczacı ve 2 fizyoterapist alınacak. Peki, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde KPSS puanıyla 45 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin Resmi Gazete 'de yayınlanan sözleşmeli personel alımı ilanına göre, 30 hemşire, 3 sağlık teknikeri, 2 röntgen teknisyeni, 5 ebe, 2 eczacı ve 2 fizyoterapist alınacak.

2018 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans

mezunları için KPSSP93, Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Adayların başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte 10 Temmuz 'a kadar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'ne başvuru yapmaları gerekiyor. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi

ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecek. Sonuçlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecek.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI İLANI