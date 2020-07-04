Aydın'a giriş çıkış yasak mı? Aydın giriş çıkış yasağı 4 temmuz kararı!

Aydın Umumi İl Hıfzıssıhha Kurulu, provokatif eylemlerin önlenmesini ve salgın hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla Aydın’a toplu giriş ve çıkışları yasakladı. Kurul, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 10 günlük süre boyunca binaların içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak yapılması kararlaştırıldı.

Aydın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun, yeni tip korona virüs salgınının toplu eylem ve etkinlikler nedeniyle yayılması riskinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği toplantıdan, “tedbirli olmaya devam” kararı çıktı.

Valilik’ten yapılan açıklamada, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi dikkate alınarak, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla 04/07/2020 tahinden geçerli olmak üzere 10 (on) gün süreyle; İlimiz genelinde siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylem/etkinlik programlarında siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının sosyal mesafe ve maske kuralına uygun hareket edilmesinin sağlanması” kararı alındığı belirtildi.

GİRİŞ-ÇIKIŞLARA DENETİM

Açıklamada, şöyle denildi:

“Basın açıklamalarının, binaların içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak yapılabileceğine, Milletvekilleri hariç olmak üzere ilimizdeki eylemlere katılmak için hareket edecek grupların ilimize giriş ve çıkışları ile toplu olarak her türlü karşılama ve uğurlama adı altında yapılabilecek etkinliklerin kısıtlanmasına karar verilmiştir.”

PARA CEZASI VERİLECEK

Hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır kurma, bildiri/broşür/stiker dağıtma, stand açma vb. eylemlere müsaade edilmeyeceğinin de belirtildiği açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın genelgelerinde belirtilen miktarda, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanacağı duyuruldu.