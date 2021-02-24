Aydem Yenilenebilir Enerji halka arz için SPK’ya başvurdu! Aydem halka arz ne zaman?

Türkiye’nin sadece yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten şirketlerinden Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş., halka arz hazırlıkları kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusunu yaptı. Peki, Aydem Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman? Aydem halka arz tarihi belli oldu mu? İşte Aydem hisseleri ve Aydem halka arz tarihi ile ilgili merak edilenler...

Türkiye’nin entegre enerji şirketlerinden Aydem Enerji’nin yenilenebilir alanında faaliyet gösteren ve portföyü yüzde yüz yenilenebilir kaynaklardan oluşan iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

AYDEM'İN HALKA ARZI İÇİN BANKALAR BELLİ OLDU!

Türkiye geneline yayılmış, 25 modern yenilenebilir enerji santrali ile 1.020 MW kurulu güce ulaşarak yıllık brüt 3,2 TWh enerji üreten Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin halka arzında konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım , Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım üstlenecek. Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım ise süreçte eş liderler olarak görev alacak.

25 MODERN YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALİ BULUNUYOR!

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arz süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Aydem Enerji CEO ’su İdris Küpeli şunları söyledi:

“Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı, global anlamda her geçen gün daha büyük bir önem kazanıyor. Yenilenebilir kaynakların cazibesi giderek artarken biz de sektörümüzün en büyük ve öncü oyuncularından biri olarak şirketimizin potansiyeline güveniyoruz. Aydem Yenilenebilir Enerji, 25 yılı aşkın sektördeki birikimiyle portföyünün tamamı sadece yenilenebilir kaynaklardan oluşan ülkemizin en büyük şirketi konumunda. 25 modern yenilenebilir enerji santralimizle ülkemizin dört bir yanında enerji üretiyoruz. 2021 yılı içinde hibrit üretim tesisi yatırımlarımızla portföyümüzün çeşitliliğini artırıyoruz. Teknoloji tabanlı olarak gelişmeye devam ederek kurulu gücümüzü geçmişte olduğu gibi artırmayı hedefliyoruz.”

2021 HİBRİT SANTRALLER İÇİN YATIRIM YILI

Karadeniz, Marmara Akdeniz ve Ege Bölgelerine yayılmış hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve çöp gazı santralleriyle elektrik üreterek yenilenebilir enerjide 25 yılı aşkın bilgi ve birikime sahip olan Aydem, 2021 yılını hibrit yatırımlar için de başlangıç olarak belirledi. Hibrit santraller sayesinde mevcut santrallerin kapasitelerinin daha verimli kullanılması ve elektrik üretimlerinin artması sağlanacak.

AYDEM HAKKINDA

Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye geneline yayılan 25 yenilenebilir enerji santralinde 1.020 MW kurulu güce ulaşarak, yıllık brüt 3,2 TWh enerji üretmektedir. 1995 yılında Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçiren şirket, Türkiye’nin sürdürülebilir kaynaklarla büyümesine katkı sağlıyor. Hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve çöp gazı kaynaklarından elektrik üreten Aydem Yenilenebilir Enerji, portföyünde yer alan enerji santrallerinin tasarımından mühendislik ve işletme aşamalarına kadar geliştirme ve yapım işlerini kendi çatısı altında yürütüyor veya koordine ediyor.

İnsan kaynağına yaptığı yatırımlarla Great Place to Work® Türkiye Enstitüsü tarafından Great Place To Work® (Harika İş Yeri) Sertifikası’na layık görülen Aydem Yenilenebilir Enerji, iş dünyasının geleceğine yön verecek evrensel ilkeler öneren dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacıları arasında yer alıyor.

Aydem Yenilenebilir Enerji, faaliyet alanı ile doğrudan ilişkili olarak doğal kaynakların geleceği için yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım yaparak Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutta gelişmesine katkı sağlıyor. Aydem Yenilenebilir Enerji, 2020 yılında şirketlerin paydaşları için sunduğu fırsatları çevresel, sosyal ve yönetişimsel çerçevede değerlendiren ESG performans sıralamasında, bağımsız derecelendirme şirketleri Vigeo Eiris/Moody’s tarafından Türkiye’de elektrik sektörü lideri olarak belirlenmişti.

Sürdürülebilirlik kapsamındaki kurumsal yönetim ilkelerini içselleştirerek kurum kültürü haline getiren Aydem Yenilenebilir Enerji, çevreye duyarlı, dinamik ve insan odaklı anlayışla geleceğin enerjisine odaklanıyor.