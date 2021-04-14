Aydem halka arz ne zaman? Aydem halka arz fiyatı belli oldu mu? Halka Arzlar 2021!

Aydem Enerji’nin, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş’nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvurusu onaylandı. Peki, Aydem halka arz ne zaman? Aydem halkaarz fiyatı belli oldu mu? Aydem halka arz eşit mi? Aydem Enerji borsa kodu ne? Aydem halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? İşte Aydem halka arzı ile ilgili merak edilenler....

Aydem Enerji iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş’nin halka arzı için tarih belli oldu. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş’nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvurusu onaylandı. Peki, Aydem halka arz ne zaman? Aydem halkaarz fiyatı belli oldu mu? Aydem halka arz eşit mi? Aydem Enerji borsa kodu ne? Aydem halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? İşte Aydem halka arzı ile ilgili merak edilenler....

AYDEM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Aydem, halka arz için talep toplama tarihleri 19-22 Nisan; hisse başı fiyat aralığı ise 8,50-9,90 TL olarak belirlendi.

Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL - 1,3 milyar TL aralığında; şirketin halka açıklık oranı da, ek pay satışı ile birlikte toplam %18,44 olacak.

AYDEM HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım , Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım’ın üstlendiği; Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın eş liderler olarak görev alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

AYDEM HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek.

Toplamda 110.000.000 TL; ek satış da dahil olmak üzere 130.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 700.000.000 TL olan sermayesi, 5.000.000 TL artırılarak 705.000.000 TL’ye çıkarılacak.

AYDEM HİSSE FİYATI NE KADAR?

Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 8,50 TL – 9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 19-22 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul ’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.; Türkiye’nin, tamamı yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi konumunda.