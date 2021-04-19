Aydem halka ne zaman? Türkiye’nin sadece yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin halka arzında talep toplama süreci bugün başlıyor. Talep toplama, 22 Nisan Perşembe sona erecek. Pay başına fiyat aralığının 8,50 – 9,90 TL olarak belirlendiği, oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, 1 milyar TL’lik gelir hedefleniyor. Söz konusu halka arz, son 3 yılın en büyük halka arzı olarak öne çıkıyor. Aydem Enerji ne zaman halka arz olacak, hisse fiyatı belli oldu mu? İşte Aydem halka arz talep toplama tarihi, hisse fiyatı ve kodu gibi merak edilen tüm detaylar…

Halka arz talep toplama süresi başladı. Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım’ın üstlendiği; Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın eş liderler olarak görev alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Aydem halka arz hangi bankalar alıyor, eşit mi oransal mı? Aydem enerji halka arz talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı…

Aydem enerji halka arz hisse fiyatı

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 705 milyon TL'ye artırılacak sermayesinin %15.6’sını temsil edecek 110.000.000 adet payları halka arz edilecek. Halka arz edilecek hisselerden 5.000.000 adedi artırılan yeni sermayeyi temsil eden paylardan oluşurken, 105.000.000 adedi de mevcut ortaklardan olan Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ait paylardan oluşuyor. Ayrıca buna ilave olarak "ek satış" hakkı kullanımı kapsamında, Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ait 20.000.000 adet payların da "ek satışı" yapılabilecek. Bu ek satışın gerçekleşmesi sonrasında şirketin halka açıklık oranı %18,44 olacak. Halka arzda talep toplama fiyatı 8,50 TL – 9,90 TL arasında gerçekleşecek. Halka arz sonrasında belirlenecek hisse fiyatına bağlı olarak halka arzın büyüklüğü 935.000.000 TL ile 1.089.000.000 TL arasında oluşacak. Ek satış hakkının kulanılması durumunda da Aydem Yenilenebilir Enerji halka arzının azami tutarı 1.287.000.000 TL olacak.

AYDEM HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.

Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 8,50 TL-9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 19-22 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, Türkiye'nin, tamamı yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi konumunda.

“BÜYÜME VE GÜVEN ODAKLI, CAZİP BİR YATIRIM FIRSATI”

Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arz süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Aydem Enerji CEO’su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli şunları söyledi: “Aydem Yenilenebilir Enerji, ülkemiz geneline yayılan 25 genç ve modern yenilenebilir enerji santralinde sahip olduğu 1.020 MW kurulu güçle, yıllık 3,2 TWh lisanslı üretim kapasitesine sahip. Odağına sadece yenilenebilir kaynakları alan, çevre dostu bir yaklaşımla üretim yapan şirketimizin halka arzı; yatırımcılar açısından rüzgar, güneş ve hidroelektrik yatırım fırsatları için doğru konumlanmış, büyüme ve getiri odaklı cazip bir yatırım fırsatı anlamı taşıyor. Ayrıca şirketimizin gelirinin %89’unun dolara endeksli olması, faaliyetlerimizin piyasalardaki dalgalanmalardan en az düzeyde etkilenmesini sağlarken; santrallerimizin coğrafi dağılımındaki çeşitliliği de iklim ve mevsim şartlarından bağımsız olarak sürdürülebilir ve emre amade şekilde üretim yapılabilmesini sağlıyor. Bu özellikleriyle Aydem Yenilenebilir Enerji potansiyel yatırımcılarımız için güvenli bir liman teşkil ediyor.”

Küpeli: “2021 yılı hibrit yatırımlarımız için başlangıç olacak, kurulu gücümüzü 5 yılda iki katına çıkaracağız”

2021 yılında halka arzın yanında hibrit projeleri de odaklarına aldıklarını belirten Küpeli, “Türkiye’nin yenilenebilir enerjideki yüksek potansiyelinin ortaya çıkarılması için Aydem Yenilenebilir Enerji olarak öncü bir rol üstleniyoruz. Ülkemizin ilk özel sektör hidroelektrik santralini hayata geçiren şirket olarak, bu yıl hibrit santrallerde de öncü adımlar atacağız. Yatırımlarının önemli bölümünü tamamladığımız hibrit santrallerde yağış az olduğunda GES’ten, güneş az olduğunda da HES’ten üretim gerçekleştirerek mevsim koşullarının etkisini asgari seviyeye indireceğiz. Bu sayede, mevcut santrallerimizin kapasitelerinin daha verimli kullanılmasını ve elektrik üretimlerinin artmasını sağlayacağız. Hedefimiz; 5 yıl içerisinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkararak 2.000 MW seviyelerine ulaşmak. Şirketimizin son 13 senede gösterdiği yıllık bileşik %20’lik büyüme oranı, 5 senelik hedefimizin bizim için ne kadar erişilebilir olduğunu kanıtlıyor. Biz Türkiye’nin geleceğini, yenilenebilir enerjinin geleceği olarak görüyoruz. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji üretmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

ÇEVRESEL-SOSYAL-YÖNETİŞİMSEL SKORU İLE TÜRKİYE ELEKTRİK SEKTÖRÜ LİDERİ

Sürdürülebilirliğin şirket faaliyetlerinin odağında olduğunu ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin Türkiye’deki imzacıları arasında yer aldıklarını ifade eden Küpeli, “Sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmelliğe verdiğimiz önemle, Çevresel-Sosyal-Yönetişimsel (ESG) performans sıralamasında, bağımsız derecelendirme şirketlerince (Vigeo Eiris/Moody’s) Türkiye’de elektrik sektörü lideri seçildik. Aynı değerlendirmeye göre, uluslararası gelişen pazarlar segmentinde ise 51 şirket arasından ikinci olduk. Skorumuzla global anlamda da üst sıralarda yer alıyoruz. Yine bu yaklaşımla karbon ayak izimizi sıfırlamak üzere yoğun bir çalışma programı yürütüyoruz. 2018-2020 dönemi faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı envanterimizi yani karbon ayak izimizi tüm tesislerimiz için belirledik. Genel merkezimizde ve Türkiye geneline yayılan 25 yenilenebilir enerji santralimizde, atıklarımızı etkin bir şekilde yönetiyor, geri dönüşümünü sağlıyoruz. Faaliyetteki tüm santrallerimizin Sıfır Atık Belgesi bulunuyor” dedi.

*Halka arz kapsamında toplanan fon miktarı bakımından Mayıs 2018 tarihinden bu yana gerçekleştirilen en büyük halka arz olması beklenmektedir.