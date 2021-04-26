Türkiye'nin 2018 yılından beri yapılan en büyük halka arz olan Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında tüm hisseler üst fiyat bandından satıldı. Yurtdışı kurumsal yatırımcıların payı yüzde 1.8'de kalırken, hisselerin yaklaşık yüzde 80'i yurtiçi bireysel yatırımcılar tarafından alındı. İş Yatırım tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, ihraçta 20 milyon lira nominal ek satış olmak üzere 130 milyon lira nominal değerli hisse 9.9 liradan satıldı. Buna göre halka arz büyüklüğü 1.3 milyar lira oldu. Halka arzda yurtdışı kurumsal yatırımcılara yüzde 20, yurtiçi kurumsal yatırımcılara yüzde 30 tahsisat yapılması planlanmıştı. Ancak yurtdışı kurumsal yatırımcılara yapılan tahsisat yüzde 1.8, yurtiçi kurumsal yatırımcılara yapılan ise yüzde 18.3 seviyesinde kaldı. İhraç edilen senetlerin yüzde 79.9'u yurtiçi bireysel yatırımcılara satıldı. Halka arza ihracın 4.5 katı kadar talep geldi. Şirketin payları AYDEM kodu ile 29 Nisan Perşembe günü işleme başlayacak. Aydem Enerji halka arz sonucu ne zaman açıklanacak? Aydem enerji ne zaman borsaya girecek, işlem görecek?

Aydem Enerji halka arz sonucu ne zaman açıklanacak, Aydem enerji ne zaman borsaya girecek?

Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ paylarının AYDEM kodu ile 29 Nisan Perşembe günü, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.