Türkiye'nin tescilli güzellerinden Aydan Şener katıldığı magazin programlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 90'lı yılların hem güzelliği hem de oyunculuğu ile ön plana çıkan isimlerinden biri olan Aydan Şener Çalıkuşu filmi ile hafızalara kazındı. Peki, Aydan Şener kimdir? Aydan Şener kaç yaşında ve nereli? Aydan Şener filmleri...
Aydan Şener 1981 Türkiye Güzeli tacını giydiği andan itibaren basının ve kamuoyunun ilgisini de hep üzerinde topladı. 23 yaşındayken ‘Çalıkuşu’ dizisinde canlandırdığı idealist öğretmen Feride ile hâlâ hafızalarda. Sadece mesleğiyle gündeme gelen ve bir döneme damga vuran oyunculardan Aydan Şener internette merak edilen isimlerden...
AYDAN ŞENER KİMDİR?
Aydan Şener, 1 Mart 1963 yılında Kilis'te dünyaya geldi. Çocukluğu Bursa'da geçti. Orta ve lise öğrenimimi Bursa'da tamamladı. 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Çok kısa bir süre mankenlik yaptı. Oyunculuğa başlaması 1983 yılında Küçük Ağa dizisiyle gerçekleşti. 1983 yılında Ayhan Akbin ile evlendi. Ecem adında bir kızı vardır.
Şener'in Oyunculuğa başlaması 1983 yılında Küçük Ağa dizisiyle gerçekleşti. 1983 yılında evlendi. Daha sonra Çalıkuşu, Yeniden Doğmak, Samanyolu, Fatih Harbiye dizileri başta olmak üzere pek çok dizide oynadı. Reşat Nuri Günteki'in romanından uyarlanan 1983 yapımı Çalıkuşu dizisindeki Feride karakteri ile hafızalara kazındı.
TRT'ye; 90'lı yıllarda özel T.V lerle dizi ve film çalışmaları yaptı.
AYDAN ŞENER FİLMLERİ VE DİZİLERİ
Küçük Ağa, 1983
Çalıkuşu, 1986
Utanç Yılları, 1987
Yeniden Doğmak, 1987
Samanyolu, 1987
Fatih-Harbiye, 1990
Yol Palas Cinayeti, 1991
İki Kız Kardeş, 1992
Hayatın İçinden, 1993
Sevgi Oyunu, 1994
Gül ve Diken, 1995
Gölge Çiçeği, 1995
Zühre, 1996
Ay Işığında Saklıdır, 1996
Bir Aşkın Bittiği Yer, 1996
Tutku, 1996
Nefes Alamıyorum, 1996
Yüzleşme, 1996
Ah Nalan Ah, 1997
Nice Yıllardan Sonra, 1997
Hüznün Yüzü, 1997
Sakin Kasabanın Kadını, 1997
Hicran, 1999
Güvercin, 1999
Aşk Aynı Adreste, 2000
Kumru, 2000
Yarın Geç Olmayacak, 2000
Oyun, 2001
Ankara Yollarında, 2002
Öyle Bir Sevda ki, 2002
Mühürlü Güller, 2003
Beni Bekledinse, 2004
Masum Değiliz, 2005
Evimin Erkeği, 2007
Fikrimin İnce Gülü, 2007
Sürgün Hayatlar, 2008
Kırmızı Işık, 2008
Yıllar Sonra, 2011
Hekimler, 2013
Kalbimdeki Deniz, 2016