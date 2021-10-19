Aydan Özoğuz kimdir, aslen nerelidir? Almanya parlamentosu başkanlığı için ismi geçen Aydan Özoğuz’a linç kampanyası!

Almanya parlamentosu başkanlığı için ismi geçen Türk kadın vekil Aydan Özoğuz’a karşı sosyal medyada linç kampanyası başlattı. Irkçı parti AfD yanlıları, Twitter hesaplarında adı meclis başkanlığı için gündeme gelen Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Aydan Özoğuz’a hakaretler ve tehditler yağdırdı. Söz konusu gelişmenin ardından Aydan Özoğuz hakkında yapılan aramalar arttı. Peki, Aydan Özoğuz kimdir, aslen nerelidir?

AfD ve destekçilerinin sosyal medyadaki paylaşımlarını takip eden “Die Insider“ adlı platform, Aydan Özoğuz’a yönelik hakaretleri bir araya getirerek tehlikeye dikkat çekti. Aydan Özoğuz’un isminin meclis başkanlığına geçtiğini ilk olarak Der Tagesspiegel gazetesi gündeme getirmişti. Haberin yayınlanmasından sonra aşırı sağcılar, sosyal medyada Özoğuz’a yönelik hakaretlere başladı.

Aydan Özoğuz kimdir, aslen nerelidir?

Aydan Özoğuz 31 Mayıs 1967 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi, 2011 yılının aralık ayından bu yana başkan yardımcılığını yürüttüğü Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin bir üyesi olup, partisini Almanya Federal Meclisi'nde temsil etmektedir.

1958 yılında Türkiye'den Almanya'ya çalışmaya giden Gastarbeiter çocuğudur. Ailesinin yaptığı gıda ticaretinde başarılı olmasından sonra Özoğuz 1989 yılında Almanya vatandaşı oldu. İngiliz edebiyatı ve İspanyolca okuduktan sonra yüksek lisansını insan kaynakları üzerine yaptı. Öğrencilik yaptığı yıllarda Hamburg'da iki yıl süreyle Türk Öğrenci Derneği başkanlığını yaptı. Öğrencilik yaşamının ardından Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin ilk Türk asıllı başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2001 ile 2008 yılları arasında Hamburg Parlamentosu üyeliği yapmıştır. Özoğuz, Hamburg'da senatör Michael Neumann ile evli olup, iki çocuk sahibidir. Almanya'da 2013 yılında Göç ve Uyum Bakanlığı görevine getirilmiştir.