Ayda Gezgin bulundu mu? Rıza Bey Apartmanı enkazından Ayda bebek çıkarıldı mı?

İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 91. Saatte yeni bir mucize yaşandı. Arama kurtarma ekipleri bir bebeğe canlı ulaşıldı. Bebeğin kim olduğu merak edilirken, Rıza Bey Apartmanı enkazından Ayda bebek çıkarıldı mı, sorularına da yanıt aranıyor.

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı, İzmir depreminin simge apartmanlarından biri oldu. Üzücü haberlerin geldiği apartmandan bir yandan da sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatinde bir bebeğe daha ulaşıldı. Rıza Bey Apartmanı enkazından Ayda bebek çıkarıldı mı?

İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kız çocuğu çıkarıldı.Arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı.

Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.

Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.

Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Ve Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı." paylaşımını yaptı.