Ayda 20 ton üretiliyor! Yoğun talep var, siparişlere yetişemiyorlar...

Van'da bir yıl önce Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük mantar üretim tesisini 2 ortağı ile birlikte kuran Oktay Kara, bölge illerine de hizmet veriyor. Aylık 20 ton mantar üretimi yapılan tesiste 20'si kadın 30 kişi istihdam ediliyor. Çok fazla talebin olduğunu belirten Kara, bunları karşılamak için tesisi büyütme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük mantar üretim tesisi Van 'da kuruldu. Oktay Kara ve 2 ortağı tarafından bir yıl önce kurulan mantar üretim tesisinin, 1700 metrekare kapalı alanı bulunuyor. Aylık 20 ton mantar üretilen tesis, 20'si kadın 30 kişiye istihdam olanağı sağlıyor.

Daha önce Akdeniz Bölgesi'nden gelen mantar, tesisin kurulmasının ardından bölge illerindeki manav marketlere mantar göndermeye başladı. Mantar üretim tesisinin sahibi Oktay Kara amaçlarının bölgede hem istihdama hem de daha önce bölgede çok fazla üretimi olmayan bir üretimi yapmak olduğunu söyledi.

Tesiste özellikle kadınların çalıştığını belirten Kara şöyle konuştu: "Bir yıl önce bu mantar üretim tesisini kurduk. Bu tesiste 30 kişiye istihdam sağlıyoruz. Burada Aylık 20 ton mantar üretiyoruz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin de en büyük tesisiyiz.

Çok daha büyük bir tesis kurmak istiyoruz. Amacımız hem istihdama katkı sunmak hem de bölgemizde olmayan bir üretimi yapmak. Biz buradan Doğu Anadolu Bölgesinin birçok iline mantar gönderiyoruz. Daha önce buraya mantar genelde Akdeniz Bölgesi'nden geliyordu. Biz bu üretim tesisini kurduktan sonra kendi üretimimizi kendimiz yapıyoruz. Daha önce gelen mantarlar yolu da hesaba katarsak biraz olsun sararmış geliyordu. Ama burada ürettiğimiz mantarlar çıktığı gün manavlarda, marketlerde yerini alıyor. Ayrıca artık bölgede de ucuz mantar evlerde yerini alıyor"

‘SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUZ’

Kurdukları mantar üretim tesisinde kadın çalışanların çok fazla olduğunu belirten Kara, "Bölgede kadınlara iş olanağı çok az. Biz bu tesisi açtıktan sonra 20 kadını burada istihdam ettik. Toplamda erkeklerle beraber bazen 40 personeli de buluyor. Eskiden burada çok fazla mantar kültürü yoktu fakat bir bu tesisi kurduktan sonra ucuz mantar her eve girmeye başladı. Şuanda da siparişleri yetiştiremiyoruz. Talep çok yoğun. Bizde bu tesisi büyütmeye çalışıyoruz" dedi.

Kadın çalışanlarda, kadınların daha fazla çalıştığı bu tesiste çalışmaktan mutlu olduklarını ve ev ekonomisine böylelikle katkı sunduklarını söyledi.