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Ayçiçek yağında akılalmaz oyun!

26 Şubat 2021 Cuma - 11:39 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 15:47

Son aylarda fiyatı hızla artan ve bir türlü düşmeyen ayçiçek yağında, bu kez de gramajlar azaldı. Marketlerde su şişesi boyutlarında yarım litrelik, 4 buçuk litrelik yağlar dikkat çekiyor.


Fiyatı dudak uçuklatan ayçiçek yağında, indirime gitmemekte direnen firmalar çareyi gramajları küçültmekte buldu. Yıllardır 1 litrelik ambalajla raflarda görmeye alışık olduğumuz ayçiçek yağı son birkaç haftadır yarım litrelik ‘su şişeleri’nin içine girdi. Vatandaş gramajların küçülmesini değil fiyatların düşmesini istiyor.
 
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bu filmi daha öncede gördük bir ürünün fiyatı arttıgi zaman tüketicinin tepkisini söndürmek amacıyla gramajlar ile oynanıyor” diyor. 
Bu gramaj hilesi ie yapılan gizli zamlara yönelik Ticaret Bakanlığı bir yönetmelik hazırladı ve  bunun taslağı da yayınlandı. Yakında bu tür gramaj oyunu yapanları da ciddi cezalar gelecek.
 

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